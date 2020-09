Gringe déconstruit les idées reçues sur la schizophrénie : son "Vrai ou Faux" passionnant

Gringe a sorti son livre Ensemble, on aboit en silence : il se confie sur son frère et sur la schizophrénie dans une interview Vrai ou Faux avec PRBK

Après des disques avec les Casseurs Flowters, un album solo, des films dont Comment c'est loin, voilà que Gringe s'est mis à l'écriture de son premier livre : Ensemble, on aboie en silence. Une plongée passionnante dans sa relation avec son frère et la schizophrénie de ce dernier. Il nous en a dit plus lors d'une interview Vrai ou Faux en exclusivité pour PRBK.