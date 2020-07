Gringe va sortir son premier livre pour raconter l'histoire de son petit frère schizophrène

Sur son compte Instagram, Gringe - qui avait évoqué un possible retour des Casseurs Flowters en interview avec PRBK - a précisé : "La question cruciale qui vient avec ce post : avez-vous déjà ouvert un livre sans coloriages ? Moi non plus, et je suis extrêmement heureux de vous dévoiler la couverture de mon projet d'écriture le plus fou (dans tous les sens du terme...)".

"Un livre où douleur et mélancolie côtoient la plus vibrante tendresse"

Et la couverture n'a pas été la seule partie du livre à avoir été dévoilée. Les sites de la Fnac, Decitre et de tous les endroits qui vendront le livre ont aussi publié la quatrième de couverture du livre. Sur celle-ci, Gringe a écrit : "Sa bascule, il fallait la raconter. Et aussi la culpabilité, les traitements, la honte, les visions, l'amour, les voyages, les rires, la musique et l'espoir. Alors Thibault a accepté de livrer ses folles histoires. Et ses voix se sont unies à celle de son frère. Contre une maladie qui renferme tous les maux, les clichés, les fardeaux, ils ont livré bataille. À partir d'une tragédie universelle, ils ont composé un livre où douleur et mélancolie côtoient la plus vibrante tendresse".

Celui qui avait retrouvé Orelsan sur la scène de la Cigale en mars 2019 était aussi en novembre 2019 le parrain de l'association Schizophrènes et fiers, et fières. Dans un post Instagram, Gringe avait souligné qu'il y a "énormément de gens touchés" par cette maladie et donc il est "nécessaire de faire circuler la parole autour des troubles psychotiques". Et "puis 'plus on est de fous, mieux on évite la camisole' (citation d'un célèbre rappeur sage)" avait-il ajouté, faisant référence à Toucher l'horizon d'Oxmo Puccino.