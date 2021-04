Avnier : la nouvelle collection d'Orelsan est stylée mais aussi engagée pour le monde du spectacle

Depuis 2014, Orelsan et Sébastian Strappazzon ont fondé Avnier. Une marque de vêtements stylée et engagée, axée sur la slow-fashion. Le rappeur a dévoilé la nouvelle collection SS21 (printemps-été 2021) qui en plus d'être stylée, street, intemporelle avec des pièces ultra confortables, se veut engagée. Il a en effet mis en avant des techniciens du monde du spectacle, qui ne peuvent plus travailler depuis plus d'un an à cause de la pandémie de coronavirus.

Orelsan et Sébastian Strappazzon dévoilent la nouvelle collection SS21 (printemps-été 2021) d'Avnier, stylée et engagée

