QUIZ Youtube - Sauras-tu deviner quelles vidéos ont été les plus vues en 2021 ?

L'année 2021 est bientôt terminée (bon, il faut encore survivre au mois de décembre et à l'achat des cadeaux de Noël) mais c'est déjà l'heure du bilan. Youtube vient par exemple de dévoiler quelles sont les vidéos les plus vues de l'année. Quel clip a été le plus vu en France ? Quel Youtubeur a tourné la vidéo la plus vue ? Sauras-tu répondre à ces questions ? Tente ta chance avec notre quiz.

En 2020, Greg Guillotin décrochait le prix de la vidéo la plus vue en France sur Youtube avec Le Pire Stagiaire . Quels Youtubeurs ont cartonné sur la plateforme en 2021 ? Quelle star du web a gagné le plus d'abonnés ? Ou encore quels rappeurs ont tout déchiré avec leurs clips ? YouTube vient récemment de dévoiler ses top des clips les plus vus et des vidéos les plus regardées pour l'année 2021.