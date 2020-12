Juju Fitcats, Mister V, Squeezie, Michou... Le TOP 10 des vidéos les plus vues sur YouTube en 2020

Le confinement mis en place en France afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 a déprimé tout le monde, mais il a également fait le bonheur des YouTubeurs. Entre des cours plus ou moins bien tenus/suivis à distance, le télétravail pour les uns ou le chômage partiel pour les autres, le temps passé devant un écran a considérablement augmenté du côté des viewers. Et forcément, cela a été bénéfique pour les vidéos mises en ligne dans le même temps par les créateurs sur la plateforme.

Les vues des YouTubeurs ont explosé en 2020

A ce sujet, quels sont donc les vidéastes qui ont le plus profité de la situation pour faire exploser les compteurs de vues ? C'est la question à laquelle vient justement de répondre YouTube à travers un récap très intéressant de cette année 2020. Aussi, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, le site vient de dévoiler le Top 10 des vidéos (hors musiques) les plus vues sur le YouTube Français. De quoi s'attendre à des surprises ? Absolument.

Première info à noter : chaque place est occupée par un créateur différent, ce qui montre qu'il y a réellement de la place pour tout le monde (même si les créatrices sont malheureusement sous-représentées). Deuxième info à retenir : les YouTubeurs historiques ont toujours la cote et ne sont pas encore menacés par la nouvelle génération puisqu'on y retrouve Cyprien, Norman ou Mister V et Squeezie. Troisième info intéressante : dans ce classement se trouve la vidéo d'un non YouTubeur. Et pour cause, il s'agit d'un sketch de l'humoriste Paul Mirabel, enregistré lors de sa performance au Festival de Montreux. Comme quoi, pas besoin de montage incroyable pour faire le bonheur des internautes.

Les 10 vidéos (hors musique) les plus vues sur YouTube en France en 2020

1) Le Pire Stagiaire - Le rappeur de Greg Guillotin (20 200 000 vues)