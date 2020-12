Validé : la parodie très drôle de la série par Paul Mirabel et AZ... à la sauce Wejdene

Alors que la saison 2 de Validé, avec Rohff comme guest, n'a pas encore de date diffusion, la série de Franck Gastambide continue d'en inspirer plus d'un. Pour preuve, les humoristes Paul Mirabel et Az ont décidé de la parodier pour le Gala du Jamel Comedy Club, diffusé sur Canal+, mais ces derniers n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'ils y ont ajouté leur petite touche comique validée par Mr. Gastambide et Sabrina Ouazani en personne.

Quand Paul Mirabel et Az parodient Validé

Pour leur parodie de Validé, Paul Mirabel et Az ont décidé de reprendre la scène culte de Skyrock, dans laquelle Apash (Hatik) débarque en pleine interview de Sam's à la radio et dégaine son meilleur flow, en l'arrangeant à leur sauce. Dans le sketch, Az retrouve Paul Mirabel, qui reprend ici le rôle de Moussa Mansaly, mais au lieu de le clasher, comme dans la version originale, il lui sort sa meilleure déclaration sur... l'instru d'Anissa de Wejdene. Magique !

La suite ? Paul Mirabel part féliciter Az et les deux humoristes décident d'aller "manger une petite glace". Et là, la parodie part en mode Intouchables et devient Invalides. On ne vous en dit pas plus pour ne pas spoiler la fin, mais regardez, ça vaut le coup d'oeil.