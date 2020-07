JNR piégé par Greg Guillotin : le rappeur explose depuis le prank du youtubeur

JNR perce grâce à Greg Guillotin

Nouveau venu dans le rap game français, JNR voit sa carrière décoller d'un seul coup. Comment ? En étant la victime de la dernière vidéo YouTube de Greg Guillotin. L'artiste s'est en effet fait piéger par le YouTubeur dans un nouvel épisode du Pire Stagiaire. Depuis la vidéo en caméra cachée, les chiffres ont augmenté à une vitesse folle en moins de 24 heures. Le rappeur cumule désormais plus 120.000 abonnés sur YouTube, a maintenant plus de 65.000 abonnés sur Instagram et son clip À la tess est passé de 25.000 à 438.000 vues !

Greg Guillotin, qui avait confié à PRBK n'être "jamais à la recherche de sensationnalisme gratuit" s'est réjoui de ces bonnes nouvelles pour JNR. Sur Twitter, il a déclaré : "3,5 millions de vues au réveil, vous avez fait péter les scores de la chaîne ! Merci et je vois vos memes et bomboclaats de partout, vous êtes trop forts ! La chaîne YouTube de @JnrSlice a aussi explosé, on est trop contents pour lui ! Et on espère que c'est pas fini !".