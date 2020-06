McFly & Carlito : "on envisage de faire un album" (Interview)

De l'humour à la musique, il n'y a parfois qu'un pas à faire, et de nombreux youtubeurs l'ont déjà franchi. On pense forcément à Mister V, qui a sorti des albums de rap, mais aussi à Youssoupha Diaby, à Maxenss qui a lui aussi dévoilé un EP ou même Emy LTR qui a également dévoilé en 2017 son EP. McFly & Carlito seront-ils les prochains ? Rappelons qu'ils ont déjà sorti plusieurs clips comme "I make the dab", "on est tous du sperme" (anti-FN). On les retrouvait dans le clip "Nous aussi 2" de Bigflo & Oli, sorti en octobre 2018, ou encore dans le dernier album de Tryo sur Désolé pour hier soir.

McFly & Carlito "envisagent de faire un album, très fortement"...

Alors, prévoient-ils de sortir eux aussi un album ? Dans une interview qu'ils nous ont accordés à l'occasion de la sortie de True Story sur Amazon Prime Video, les duo de Youtube nous a confié y penser sérieusement : "on envisage de faire un album, très fortement, qui donnera lieu à une tournée", nous a confié Carlito. Une suite logique à leur parcours selon McFly : "les première vidéos qu'on a faites ensemble, c'était des clips. C'est lui qui réalisait et c'est moi qui chantais, mais on composait ensemble. Forcément que ça, ça reviendra, et on y travaille maintenant depuis des années. On a cette idée de faire un album et là, peut-être que ça commence à prendre une forme un peu plus concrète." L'album ne reprendrait pas forcément les anciens clips mais "énormément d'inédits".

... et une tournée sur Jupiter ?

Mais ça ne s'arrête pas là : "ensuite, on va pouvoir faire une tournée pour voir les gens parce qu'on les voit rarement. Il y aurait un vrai spectacle derrière, pas juste un simple concert.", tease Carlito. Visent-ils le Stade de France ou l'Olympia ? Loin de là, McFly imagine déjà, avec humour, "un concert sur Jupiter, pour commencer simple quoi. Faut pas trop se mettre la pression pour commencer". On a hâte !