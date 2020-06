McFly & Carlito : "True Story, c'est un exercice parfait qui mélange tout ce qu'on aime" (Interview)

Jonathan Cohen, Antoine de Caunes et José Garcia, Julie Gayet, Géraldine Nakache, Zahia Dehar, Fianso... Les stars se confient, et ça vaut le détour ! C'est ce vendredi 26 juin 2020 qu'Amazon Prime Video dévoile sa nouvelle émission intitulée True Story. Dans celle-ci, composée de 6 épisodes, des célébrités racontent une anecdote drôle qu'elles ont vécue aux youtubeurs Natoo, Cyprien, Norman, Ludovik, Mcfly & Carlito. Mais ce n'est pas tout puisque, en même temps que celles-ci parlent, leur récit est joué par des comédiens, humoristes et youtubeurs. "C'est un exercice de style et c'est assez intéressant de voir les comédiens qu'ils ont trouvé pour incarner les perso. C'est vrai que c'est plutôt bien fait", nous ont confié McFly & Carlito en interview.

Les deux potes ont assuré qu'ils n'étaient "absolument pas" au courant des histoires que les invités allaient raconter et qu'ils les découvraient durant le tournage : "On ne sait pas du tout ce qu'ils vont nous raconter et c'est tant mieux d'ailleurs pour l'ambiance et la spontanéité", reconnaît Carlito. Ainsi, face à Antoine De Caunes et José Garcia, ils ont "réalisé que c'est une histoire assez connue de leur carrière, sauf qu'ils nous ont donné les tenants, les aboutissants et la suite, que l'on ne connaissait pas".

McFly & Carlito racontent leur "True Story" en interview

Quelle histoire auraient-ils choisi de raconter s'ils étaient interviewés dans l'émission ? McFly repense au tournage d'une caméra cachée qu'il voulait tourner dans un lycée. "On avait très peu d'équipe et très peu de moyens et on n'avait pas forcément demandé l'autorisation de tournage. Je suis alors rentré en caméra cachée dans le lycée et ça ne s'est pas hyper bien passé pour ma gueule, notamment des amendes que j'ai dû payer ou un casier judiciaire à mon nom, alors que j'avais rien fait de particulièrement mal". Carlito nous ramène quant à lui à l'époque du Fat Show, alors qu'il incarnait un politicien pour les besoins d'une caméra cachée. "J'ai pris un mec à partie, on n'était pas agressif mais lui était agressif par contre. Il ne voulait pas que je lui parle et j'ai insisté, une phrase de trop... et là il m'a foutu une droite direct. On en était scotché. Il est parti et on l'a vu revenir de loin, il m'en a remis une. On partait en baston, tout le monde nous a séparés, les flics sont arrivés et, le temps d'expliquer aux flics, il a disparu, tel Batman. Mais Batman méchant. On ne l'a plus jamais revu."

Une saison 2 prévue ?

Un show original qui a séduit les deux youtubeurs, partants pour une saison 2 : "On a kiffé, donc carrément ! Je crois que ça s'est bien passé et qu'ils sont chauds ! On attend de voir les réactions des gens aussi.", nous répond Carlito. Ce que McFly valide : "Pour nous, c'est un exercice parfait qui mélange tout ce qu'on aime : animation, fiction, voir des gens qu'on adore, écouter des anecdotes."