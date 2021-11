QUIZ Miss France 2022 : fais le test de culture G des candidates !

La date approche et tout le monde liste ses favorites ! Mais qui sera élue Miss France 2022 après Amandine Petit (Miss France 2021) ? En attendant de découvrir quelle candidate sera sacrée Miss France 2022 en direct sur TF1, fais le test de culture générale que les candidates ont fait cette année sur l'île de La Réunion (où elles préparent l'élection) !

QUIZ Miss France 2022 : fais le test de culture générale qu'ont passé les Miss ! Un des pays suivants ne fait pas partie de l'Union européenne : Dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il ? Quel est le nom du ministre de l’Intérieur actuellement ? Les accords de Schengen correspondent à : La Convention de Genève (28 juillet 1951) concerne : En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France ? En quelle année en France, les femmes ont-elles pu user pour la première fois du droit de voter ? En quelle année le mur de Berlin est-il tombé ? Quel roi de France fut guillotiné le 21 janvier 1793 ? En quelle année l'Algérie est-elle devenue indépendante ? Qui est l’auteur du roman "Germinal" ? L'adjectif "imminent" signifie : "Faire preuve d'abnégation", c'est... Un "consensus" est : "Pragmatique" signifie : Comment écrivez-vous : Que signifie "sous l'égide de" ? Que signifie "altruisme" ? "Ostracisme" signifie : Conjuguez le verbe "acquérir" à la 1ère personne du présent de l’indicatif : Par quelle spécialité Le Corbusier s’est-il surtout fait connaître ? Comment se nomme la dernière mission de l’astronaute français Thomas Pesquet ? Qui a peint "Le Jugement dernier" de la chapelle Sixtine à Rome ? Dans quelle ville un film peut-il recevoir le Lion d'Or ? Dans quelle ville se sont déroulés les derniers Jeux Olympiques d’été ? Le festival d'Angoulême est consacré à : Citez deux villes où l'on peut voir un Panthéon : Quelle ville appelle-t-on la Venise du Nord ? Quelle comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps ? Quel est le titre français du dernier James Bond "No Time To Die" ? Quelles sont les villes les plus éloignées parmi les paires suivantes ? Lequel de ces pays n'a aucune façade maritime ? L'adjectif "austral" se rapporte à : Quel pays ne fait pas partie du Maghreb : Quelle est la capitale du Sénégal ? Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 à 605, 4 à 10855, 5 est égal à quoi ? Compléter cette suite logique : 89-87-83-77-69 Quel jour vient trois jours après le jour qui vient deux jours après le jour qui vient immédiatement après le jour qui vient deux jours après lundi ? Quelles sont les trois qui manquent : J-F-M-A-M-J-J-A-S-?-?-? J'ai 48 ans mais j'ai fêté mon anniversaire que 12 fois, pourquoi ? Nope, tu n'as pas du tout réussi ce test de culture général ! Sorry, tu n'aurais pas pu être Miss France... Tu n'a pas raté le test, mais tu ne l'as pas réussi non plus. En clair, tu peux concourir à Miss France en 2022, mais pas sûr que la couronne soit pour toi, il va falloir réviser. Bravo ! Tu as réussi à passer ce test de culture générale, tu aurais pu concourir pour le titre de Miss France. Peut-être l'an prochain ?