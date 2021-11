Miss France 2022 : Eva Navarro, Dana Virin, Cécile Wolfrom... les Instagram des candidates

Amandine Petit, Miss France 2021, en interview pour PRBK : qui va lui succéder et devenir Miss France 2022 ?

Qui sera élue Miss France 2022 et succédera à Amandine Petit ? Réponse le 11 décembre prochain sur TF1 en direct du Zénith de Caen. En attendant la cérémonie, il est temps de choisir vos favorites. Cette année, 29 Miss régionales vont s'affronter. Qui sont-elles et où peut-on les suivre sur Instagram ? Zoom sur les candidates parmi lesquelles on retrouve Eva Navarro, Miss Provence 2021, Dana Virin, Miss Réunion, ou encore Cécile Wolfrom, Miss Alsace.

Ambre Andrieu, Miss Aquitaine Son âge : 22 ans

Etudiante en ingénierie.

Anaïs Werestchack, Miss Auvergne Son âge : 24 ans

Interne en médecine.

Chloé Galissi, Miss Bourgogne Son âge : 21 ans

Etudiante en BTS immobilier et mannequin.

Sarah Conan, Miss Bretagne Son âge : 22 ans

Etudiante en marketing et management.

Jade Lange, Miss Centre-Val-de-Loire Son âge : 19 ans

Etudiante en sciences du langage.

Léna Massinger, Miss Champagne-Ardenne Son âge : 20 ans

Etudiante.

Emma Renucci, Miss Corse Son âge : 18 ans.

Etudiante.

Valeria Pavelin, Miss Côte d'Azur Son âge : 24 ans

Etudiante en chirurgie dentaire.

Julie Cretin, Miss Franche-Comté Son âge : 21 ans

Etudiante en master marketing et communication

Ludivine Edmond, Miss Guadeloupe Son âge : 20 ans

Etudiante en comptabilité et gestion.

Mélysa Stephenson, Miss Guyane Son âge : 19 ans

Etudiante en sociologie et marketing digital.

Diane Leyre, Miss Ile-de-France Son âge : 24 ans

Agent immobilier.

Marion Ratié, Miss Languedoc-Roussillon Son âge : 20 ans

En formation d'expert comptable.

Julie Beve, Miss Limousin Son âge : 23 ans

Etudiante en licence de marketing touristique.

Marine Sauvage, Miss Lorraine Son âge : 23 ans

Etudiante en 4ème année de pharmacie.

Floriane Bascou, Miss Martinique Son âge : 19 ans

Etudiante en santé option droit.

Anna Ousseni, Miss Mayotte Son âge : 24 ans

Diplômée d'un bachelor de zone import-export.

Hannah Friconnet, Miss Midi-Pyrénées Son âge : 22 ans

Etudiante en communication.

Donatella Meden, Miss Nord-Pas-de-Calais Son âge : 21 ans

Etudiante en bachelor management du luxe.

Youssra Askry, Miss Normandie Son âge : 24 ans

Etudiante en master en activités physiques adaptées et santé.

Emmy Chenin, Miss Nouvelle-Calédonie Son âge : 18 ans

Etudiante.

Line Carvalho, Miss Pays de Loire Son âge : 20 ans

Etudiante en classe préparatoire.

Hayate El Gharmaoui, Miss Picardie Son âge : 21 ans

Etudiante en bachelor du business du sport.

Lolita Ferrari, Miss Poitou-Charentes Son âge : 24 ans

Etudiante.

Eva Navarro, Miss Provence Son âge : 19 ans

Etudiante dans une école de relations publiques et événementiel.

Dana Virin, Miss Réunion Son âge : 22 ans

Etudiante en master Monnaie banque finances assurance.

Charlotte Faure, Miss Rhône-Alpes Son âge : 20 ans

Etudiante en BTS Communication.

Tumateata Buisson, Miss Tahiti Son âge : 24 ans

Chargée de communication dans le tourisme.