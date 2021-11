Miss France 2022 : des candidates sanctionnées après avoir "enfreint des règles"

Les candidates de Miss France 2022 sanctionnées : "Vous n'aurez plus de téléphone pour l'instant"

Bientôt, Amandine Petit (Miss France 2021) laissera sa place à Miss France 2022. La cérémonie pour élire la nouvelle Miss France sera diffusée le 11 décembre 2021 sur TF1. Amandine Petit rejoindra ainsi les anciennes Miss France comme Malika Ménard et Marine Lorphelin, et pourra elle aussi multiplier de nouveaux projets. Mais en attendant de savoir qui succèdera à Miss France 2021, les 29 candidates qui rêvent de l'écharpe et de la couronne sont envoyage de préparation à La Réunion. Et selon TV Mag qui a une équipe sur place, certaines auraient été sanctionnées et recadrées suite à des abus et des publications interdites.