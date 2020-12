TEST Miss France 2021 : passe le test de culture générale comme les candidates

En quelle année eut lieu la toute première représentation de la Cinéscénie du Puy du Fou ?

Dans l’Histoire de France, quel souverain était surnommé "l’empereur à la barbe fleurie" ?

Qui a écrit "Les 3 Mousquetaires" ?

Quelle ville s'appelait autrefois Lutèce ?

En mathématiques, comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux ?

Quel architecte a conçu et construit la Galerie des Glaces au Château de Versailles ?

En 2011, quel territoire est devenu le 101ème département français ?

En France, quelle institution regroupe le Sénat et l’Assemblée Nationale ?

Qui était Jean Moulin ?

Quel personnage de roman chante "Je suis tombé par terre c’est la faute à Voltaire" ?

Quel animal à écailles a-t-on accusé d’avoir transmis le coronavirus à l’Homme ?

Quel acteur incarne Alex, le héros du film "Miss" ?

Quel couturier célèbre a ému le monde de la mode en organisant son dernier défilé en janvier 2020 ?

Quel champion du monde de foot 1998 a eu la fierté de voir son fils intégrer l’équipe de France en novembre 2020 ?

Quel ministère est dirigé par Éric Dupont-Moretti ?

Comment s’appelle la toute première Vice-Présidente des États-Unis, élue en novembre 2020 ?

Quelle animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier ?

En février 2020, quelle chanteuse a reçu la Victoire de la Musique de l’Artiste Interprète féminine ?

Quelle course à la voile s’est élancée des Sables-d’Olonne le mois dernier ?

Quelle fonctionnalité permettant de poster des vidéos l’application Instagram a-t-elle lancée en juin 2020 ?

Quelle série française connaît un vrai succès à l’étranger sous le nom "Call My Agent" ?

Quel monument parisien réalisé par Ieoh Ming Pei est célèbre dans le monde entier ?

À Menton, qui est le chef du Mirazur, le meilleur restaurant du monde en 2019 ?

Cette année, quelle artiste française s’est classée en tête du Billboard américain grâce à la série "Emily in Paris" ?

Quel PDG français est l’époux de l’actrice Salma Hayek ?

Quelle femme française dirigea le Fonds Monétaire International (FMI) jusqu’en 2019 ?

Qui est la dernière Française à avoir reçu un Oscar de la meilleure actrice ?

Quel auteur-compositeur-interprète-réalisateur-graphiste français a réalisé des clips de Katy Perry, Lana Del Rey et Drake ?

Quelle actrice incarne Madeleine Swann dans le prochain film de la saga "James Bond" ?

Quel écrivain contemporain français est le plus lu dans le monde ?

Quel était le nom de la 1ère Miss France élue en 1920 ?

Qu’est-ce que le Pouilly fumé ?

Dans quelle région sont tournées les séries "Demain nous appartient" et "Ici tout commence" ?

Sous quel pseudo est connue l’influenceuse Léna Mahfouf ?

Depuis 1967, quelle ville française abrite le secrétariat du Père Noël ?

À quels humoristes doit-on la chanson "Auteuil-Neuilly-Passy" ?

Qu’est-ce qu’un MOF ?

Quel est le quotidien d’information le plus diffusé en France ?

Quelle est la nationalité du vainqueur du Tour de France 2020 ?

Selon les règles de savoir-vivre, on ne doit pas dire "bon appétit" au début d’un repas. Que doit-on dire à la place?

La culture G et toi, ça fait deux !

Si tu comptais t'inscrire au concours de Miss France pour l'an prochain, tu as intérêt à bosser ! Car niveau culture générale, tu as des lacunes. Alors écoutes un peu plus en cours au lieu de faire des Snaps ou de mater des vidéos sur TikTok. Car même si tu ne rêves pas d'être couronnée Miss, être un peu plus cultivé(e) ne te fera pas de mal.