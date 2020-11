Miss France 2021 : Lou-Anne Lorphelin, Lara Gautier... les Instagram des candidates

Cette année, le concours Miss France fête ses 100 ans. Pour cet anniversaire, d'anciennes Miss France seront réunies pour le jury, présidé par Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qui sera élue Miss France 2021 ?

29 candidates pour l'élection de Miss France 2020

Elles sont 29 à tenter de décrocher l'écharpe de Miss France, pour l'instant toujours portée par Clémence Botino, lors de l'élection qui aura lieu le 19 décembre. La pandémie de coronavirus a d'ailleurs eu plusieurs conséquences sur l'élection. D'abord par l'absence de candidate venue de Tahiti, où l'élection régionale n'a pas pu se tenir à cause de la Covid-19. Saint-Martin/Saint-Barthélémy ne sera pas non plus représentée après la disqualification de sa candidate suite à des photos non conformes au règlement, la région n'ayant pas souhaité envoyer de remplaçante. Mais ce n'est pas tout : les 29 Miss ont aussi eu une préparation raccourcie et ne sont pas parties en voyage sous les tropiques mais... à Versailles.

Quelle candidate s'imposera ? Le web a déjà ses favorites, parmi lesquelles ont retrouve Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin, qui n'est autre que la petite soeur de Marine Lorphelin, Miss France 2012 et cumule le plus de followers sur Insta. Les autres candidates les plus suivies ? Miss Côte d'Azur, Lara Gautier, ou encore Miss Nord-Pas-de-Calais, Laura Cornillot.

Les comptes Instagram des Miss régionales

(Dans l'ordre alphabétique des régions)

Aurélie Roux, Miss Alsace

Âge : 24 ans

Laborantine dans les complètements alimentaires