Stromae : sa chanson au 20h de TF1 ? Il ne comprend pas la polémique

Stromae fait le show au 20h et provoque une polémique

Après un premier retour remarqué avec le clip de Santé, Stromae - qui dévoilera "Multitude", son nouvel album, le 4 mars prochain, a profité d'une interview accordée à Anne-Claire Coudray lors du 20h de TF1 le 9 janvier 2022 pour présenter L'enfer, l'un de ses titres les plus personnels. Et pour cause, il y évoque la dépression dont il a été victime ces dernières années et son combat contre celle-ci. A cet effet, à l'image de sa carrière, le chanteur s'est offert une prestation inédite sur le plateau du journal en répondant en musique à l'une des questions.

Un moment d'anthologie qui a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux et permis de mettre fin au tabou de la dépression (de nombreuses personnes touchées par cette maladie ont notamment cherché de l'aide à l'issue de la diffusion), mais qui s'est également retrouvé au centre de quelques critiques. La raison ? Certains haters comme Booba ont reproché une telle mise en scène et déploré qu'une telle prestation n'avait rien à faire dans un journal et que ce coup marketing décrédibilisait le journalisme.