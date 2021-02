Yseult, Gradur, Julien Doré... le palmarès des Victoires de la Musique 2021

Les Victoires célèbrent la musique

Malgré les fermetures des salles de concerts et l'annulation des nombreux festivals depuis près d'un an, la faute à l'épidémie de Covid-19, l'association des Victoires de la Musique a tout de même tenu à récompenser le travail des artistes français. Ainsi, c'est ce vendredi 12 février 2021 que s'est tenue la 36ème édition de cette prestigieuse cérémonie.

Au programme cette année ? Très peu de surprises. Avec la suppression récente de nombreuses catégories pourtant importantes et des listes de nominations réduites à 3 par catégorie, le suspense était tout relatif et les favoris sont donc repartis comme attendu avec leur trophée. Seule bonne nouvelle : la reconnaissance du milieu de la montée en puissance du streaming (enfin !) avec le premier prix "Titre le plus streamé" remis à Gradur !

Du côté du spectacle en revanche, la cérémonie nous a offert quelques moments marquants, que ce soit l'hommage à Jane Birkin par ses proches, le retour en forme de Gaël Faye, la reprise de Aline par Julien Doré ou encore le duo Aya Nakamura x Oboy sur Préféré qui n'a pas laissé indifférent le public.

Le palmarès des Victoires de la Musique 2021

Artiste masculin :

Vianney

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Artiste féminine :

Aya Nakamura

Pomme

Suzane

Révélation masculine :

Hatik

Hervé

Noé Preszow

Révélation féminine :

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult

Album de chansons :

"Aimée" de Julien Doré

"Grand prix" de Benjamin Biolay

"Lundi Méchant" de Gaël Faye

"Mesdames" de Grand corps malade

"Paradis" de Ben Mazué

Création Audiovisuelle (Clip) :

Goliath de Woodkid

La vita nuova de Christine and the Queens

Nous de Julien Doré

Chanson originale :

Comment est ta peine ? de Benjamin Biolay

Corps de Yseult

Facile de Camélia Jordana

La Maison de retraite de Michel Jonasz

Mais je t'aime de Camille Lellouche et Grands Corps Malade

Titre le plus streamé : Ne reviens pas de Gradur, feat. Heuss l'Enfoiré

Victoire d'honneur : Jane Birkin