Aya Nakamura, Hatik, Vianney... les nominations aux Victoires de la Musique 2021

Deux nouvelles catégories aux Victoires

C'est ce lundi 11 janvier 2021 que les nominations aux 36ème Victoires de la Musique ont été dévoilées. Et à l'instar de l'an passé, cette édition est marquée par quelques nouveautés. Si on peut encore une fois déplorer les absences de catégories liées aux univers spécifiques (rap, électro, rock...) et le peu de nommés à chaque fois, ce qui laisse injustement penser que peu d'artistes ont marqué l'année musicale française, on peut néanmoins noter une petite avancée temporaire intéressante.

Ainsi, la catégorie "Révélation scène" est supprimée cette année - la faute aux concerts et albums annulés/repoussés en raison de l'épidémie de Covid-19, et se retrouve remplacée par deux catégories bien spécifiques à savoir "Révélation masculine" et "Révélation féminine". Reste tout de même à savoir ce que les producteurs de la cérémonie entendent réellement par "révélation" au regard de la nomination de Yseult qui avait déjà sorti un album en 2015...

Une première Victoire pour Gradur

A noter que cette 36ème cérémonie des Victoires de la Musique - qui pourrait permettre à Aya Nakamura de repartir enfin avec un trophée dans sa carrière (niveau aura médiatique, il n'y a pas photo avec ses concurrentes), a déjà récompensé Gradur. Grâce à son feat avec Heuss L'Enfoiré sur Ne reviens pas, le rappeur a en effet obtenu la Victoire du "Titre le plus streamé".

Les nominations aux Victoires de la musique 2021

Artiste masculin :

Vianney

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Artiste féminine :

Aya Nakamura

Pomme

Suzane

Révélation masculine :

Hatik

Hervé

Noé Preszow

Révélation féminine :

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult

Album de chansons :

"Aimée" de Julien Doré

"Grand prix" de Benjamin Biolay

"Lundi Méchant" de Gaël Faye

"Mesdames" de Grand corps malade

"Paradis" de Ben Mazué

Création Audiovisuelle (Clip) :

Goliath de Woodkid

La vita nuova de Christine and the Queens

Nous de Julien Doré

Chanson originale :

Comment est ta peine ? de Benjamin Biolay

Corps de Yseult

Facile de Camélia Jordana

La Maison de retraite de Michel Jonasz

Mais je t'aime de Camille Lellouche et Grands Corps Malade

Titre le plus streamé :

Ne reviens pas de Gradur, feat. Heuss l'Enfoiré

Pour l'anecdote, c'est Jean-Louis Aubert qui sera le président d'honneur de cette cérémonie qui se déroulera le 12 février prochain, tandis que Stéphane Bern et Laury Thilleman seront à la présentation. Youpi.