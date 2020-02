Victoires de la musique 2020 : PNL, Angèle, Slimane et Vitaa, Hoshi... les moments marquants

Ce vendredi 14 février 2020 avait lieu la 35ème cérémonie des Victoires de la musique, durant laquelle les meilleurs artistes, albums et spectacle français des douze derniers mois ont été récompensés. Retour sur les moments qui ont le plus marqué les téléspectateurs.

Le baiser homosexuel d'Hoshi

On doit la séquence la plus forte à Hoshi. Nommée en révélation scène de l'année, la chanteuse a interprété son titre "Amour censure". Malgré un bug technique, la chanteuse ne s'est pas laissée perturber et a continué sa prestation, dénonçant l'homophobie. "Est-ce qu'on va un jour en finir, avec la haine et les injures", chante-t-elle, avant d'embrasser une femme. "Il n'y a pas d'amour censure, il n'y a que de l'amour sincère".