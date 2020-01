PNL : avec "A l'ammoniaque" le duo égale un record de Booba et entre dans l'histoire

On n'arrête plus PNL ! Dévoilé en avril 2019, leur album "Deux frères" a rencontré un véritable succès et s'est imposé comme la 4ème meilleure vente de l'année 2019 avec 402.900 unités au compteur, dont 140.000 en physique et digital. Un album porté, entre autres, par le titre Au DD, qui leur a valu d'être nommé aux Victoires de la Musique 2020 dans la catégorie Création audiovisuelle. Il faut dire que c'est le clip le plus populaire de 2019 avec plus de 528.000 abonnés obtenus en quelques mois.

PNL égale un record de Booba avec A l'ammoniaque

Aujourd'hui, c'est le tube A l'ammoniaque qui leur a permis d'égaliser un record détenu jusque-là par le rappeur Booba : le SNEP (Syndicat National de l'Édition Phonographique) vient d'annoncer que le titre a été certifié single de diamant avec plus de 50 millions équivalents streams. Il s'agit là du 10ème single de diamant de PNL depuis le début de sa carrière, après Au DD, J'suis QLF, Dans la légende, Onizuka, Naha, Jusqu'au dernier gramme, DA, Béné ou encore 91's.

10 singles certifiés de diamant

Une belle récompense pour le duo composé de N.O.S et Ademo ! A noter que B2O détient lui aussi 10 singles certifiés de diamant dans sa poche : 92i Veyron, DKR, Médicament feat. Niska, Tuba Life feat. Niska, Infréquentables feat. Dosseh, Ghetto feat. Neash, Petite fille, Madrina feat. Maes, Sale mood feat. Bramsito et Friday. Pas sûr que cela fasse plaisir au Duc de Boulogne, qui risque de se faire détrôner...