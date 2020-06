Ninho lance un appel aux Victoires de la Musique et regrette que "ça ne colle pas encore"

Si le rap est numéro 1 aujourd'hui, il est encore peu reconnu dans les cérémonies, comme Les Victoires de la musique. Des artistes urbains, tels que Bigflo & Oli, Orelsan, PNL, MC Solaar, Abd al Malik, IAM et Grand Corps Malade, y ont quand même remporté des prix, mais en 35 ans, ça ne fait pas beaucoup. Et puis, ce n'est pas allé en s'arrangeant avec la disparition des catégories de "l'album rap" et "musiques urbaines" lors des Victoires de la musique 2020.

"J'aimerais bien avoir une Victoire de la musique"

Ninho, lui, pense toujours que la tendance peut s'inverser. D'ailleurs, gagner un trophée aux Victoires de la musique fait partie de ses objectifs : "J'aimerais bien avoir une Victoire de la musique française, mais ça ne colle pas encore. On va attendre", avoue le rappeur avec regret dans la nouvelle émission "Le Code" sur Apple Music avant d'ajouter : "J'ai rien contre eux. Je suis très peace. Alors, si vous m'entendez. S'il y a une Victoire de la musique, on la prend, on la met à côté des disques."