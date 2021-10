Angèle : Bruxelles je t'aime, le clip sous forme de déclaration d'amour

Alors que son premier album vient de passer le million d'exemplaires vendus, Angèle prépare activement son deuxième opus. Et ça tombe bien, on a déjà la date de sortie : comme l'ont annoncé nos confrères de Purecharts, info confirmée dès le début de son nouveau clip, la soeur de Roméo Elvis sortira son deuxième album le 10 décembre prochain. Premier hit ? Bruxelles, je t'aime.

Bruxelles, je t'aime, le nouveau hit d'Angèle

Ce jeudi 21 octobre, Angèle a dévoilé son nouveau titre et son nouveau clip, un an après son duo avec Dua Lipa. Dans Bruxelles, je t'aime, la chanteuse rend hommage à la ville où elle a grandi (elle est née à Uccle, une commune de la région Bruxelles-Capitale). "Bruxеlles, je t'aime / T'еs ma préférée / Bruxelles, je t'aime / Bruxelles, je t'aime / Tu m'avais manqué / T'es la plus belle" chante la star dans son titre aux sonorités électro qui n'est pas sans rappeler (au début surtout) son hit Balance ton quoi.

Angèle prononce même quelques paroles en flamand dans son titre, histoire d'appeler à l'unité du pays, divisé entre la Wallonie et la Flandre. "Et si un jour, elles se séparent et qu'on aie à choisir un camp / Ce serait le pire des cauchemars tout ça pour une histoire de langue / J'ai vécu mes plus belles histoires en Français et en Flamand" chante la star sur une musique 100% efficace.

Découvrez le clip de Bruxelles, je t'aime d'Angèle dans notre diaporama.