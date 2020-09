Angèle : sa réaction après les aveux de Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle

"Je regrette sincèrement ce geste"

Après les accusations de violences et séquestration contre Moha La Squale, une internaute a décidé de témoigner contre Roméo Elvis avec le hashtag #balancetonrappeur : "Roméo m'a agressée sexuellement", a-t-elle confié avant de balancer des messages privés échangés avec l'artiste belge : "Je veux encore une fois m'excuser pour ce qui s'est passé c'était vraiment n'importe quoi. J'ai vraiment aucune explication, excuse j'étais juste une m*rde sur le coup. Et j'ai pris plusieurs semaines à essayer d'oublier ce geste stupide."

Un témoignage aujourd'hui confirmé par l'interprète de Soleil : "J'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une et m'arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j'ai compris. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne", a-t-il posté sur Instagram.

"Je condamne les actes qui vont à l'encontre de mes principes"

Depuis les accusations lancées contre Roméo Elvis, certains internautes s'en prennent à Angèle, qui n'a jamais caché son combat contre le harcèlement sexuel et son féminisme, dont elle parle notamment dans son morceau Balance ton quoi. Ces derniers l'ont aussi violemment taclée pour sa discrétion à ce sujet.

Il aura fallu attendre ce 8 septembre, et la réaction de son grand frère, pour qu'Angèle s'exprime sur cette sombre histoire : "De la même façon que je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l'encontre de mes principes. C'est d'autant plus important qu'il s'agit d'un proche et heurtant de l'apprendre ainsi. Une prise de conscience globale est à venir et un changement des mentalités s'impose, encore et toujours. C'est tout ce que je souhaite."