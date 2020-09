Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle : il réagit et s'explique

"J'étais juste une m*rde sur le coup"

Roméo Elvis et Moha La Squale sont dans la tourmente depuis quelques jours. Trois femmes ont porté plainte contre l'interprète de Luna pour violences et séquestration tandis qu'une internaute a accusé le frère d'Angèle d'agression sexuelle avec le hashtag #balancetonrappeur.

Elle a aussi balancé des messages privés échangés avec Roméo Elvis sur lesquels on peut lire : "Je veux encore une fois m'excuser pour ce qui s'est passé c'était vraiment n'importe quoi. J'ai vraiment aucune explication, excuse j'étais juste une m*rde sur le coup. Et j'ai pris plusieurs semaines à essayer d'oublier ce geste stupide. Je veux juste encore une fois m'excuser pour ça. Et passer à autre chose définitivement j'ai vraiment honte et j'ai vraiment pas envie que ma copine apprenne ce truc."

Sauf que le rappeur belge aurait finalement choisi de dire la vérité à sa petite amie Lena Simonne : "Je voulais justement te dire que tu étais libre de faire ce que tu voulais à propos de tout ce qui s'était passé. J'ai décidé de tout dire à Léna et de te laisser le choix d'en parler en public."

Roméo Elvis s'excuse publiquement

Maintenant que l'histoire a été rendue publique, Roméo Elvis a pris la décision d'assumer sa "pulsion débile" : "J'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une et m'arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j'ai compris. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne", explique-t-il sur Insta.

L'interprète de Malade ajoute : "Je suis le moins bien placé, mais je le pense, ce qui est trop souvent vu comme un acte banal est une erreur à ne pas faire. Peu importe qui nous sommes. Je ne suis pas fier de cette situation et espère servir d'exemple à ne pas suivre."