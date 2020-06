Roméo Elvis : sa petite amie Lena Simonne taclée par Yseult, il réplique violemment

Mieux vaut ne pas s'attaquer aux femmes de sa vie. Souvenez-vous quand Cauet s'en prenait à Angèle, qu'il accusait de ne pas avoir voulu soutenir le personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus, Roméo Elvis sortait d ses gonds et s'attaquait sans détour à l'animateur. Aujourd'hui, c'est la chanteuse Yseult qui se retrouve à l'origine de sa colère, alors qu'elle s'est attaquée à Lena Simonne, sa petite amie.

Yseult s'attaque à Lena Simonne...

En cause : un T-shirt sur lequel est écrit "Justice pour Adama. Sans justice, vous n'aurez jamais la paix" que cette dernière porte en soutien au mouvement Black Lives Matter qui secoue actuellement le monde entier. Un message de soutien qui n'est autre que de l'hypocrisie pour Yseult : "Les mêmes personnes qui vont dire, je ne suis pas raciste car j'ai un ami négro ou arabe. Vos excuses on s'en beurre. Porter un t-shirt pour une photo Instagram, c'est pour quand la sponsorisation ? Roméo Elvis, les opportunités du dimanche, là, je vous vois fort".

... Roméo Elvis réplique violemment

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le frère d'Angèle réplique et, comme d"habitude, il ne mâche pas ses mots : "Calmez votre pote Yseult. 'J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux' mais je veux continuer à avoir la haine contre les gens autour de moi, parce que je peux pas m'empêcher d'ouvrir ma grande gueule. T'as mis un pied à Bruxelles parce que t'avais plus d'amis à Paris. Tout Bruxelles le sait, commence pas à te mettre tout le monde à dos ici." Un clash auquel la chanteuse, qui a décidé de s'effacer des réseaux sociaux, a préféré mettre fin : "Je me suis trompée de combat, je retourne à la vraie lutte". Un appel à la paix que l'interprète de Chocolat semble avoir accepté...