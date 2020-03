Coronavirus : Angèle attaquée par Cauet, elle réplique violemment, Roméo Elvis s'en mêle

En cette période de confinement, les esprits s'échauffent. Après Aya Nakamura et Niska, c'est au tour de Cauet et Angèle de se clasher. A l'origine ? Un attaque de l'animateur proférée envers la chanteuse belge ce vendredi 21 mars sur l'antenne de NRJ. Il l'a en effet accusée de ne pas avoir voulu participer à une action de solidarité mise en place par la radio en faveur des soignants : "Tous les artistes ont dit oui, sauf un artiste qui a dit non. Une artiste a dit 'Non, je ne donnerai rien'. Parce qu'elle s'en fout, qu'elle a des raisons personnelles, qu'elle n'est pas touchée par le truc. Elle est pas touchée par grand-chose, je sais pas ce qui la touche. Mais celle qui a dit non c'est Angèle".

Attaquée par Cauet, Angèle réplique

Une attaque à laquelle la soeur de Roméo Elvis a réplique ce samedi 21 mars 2020 dans un long message partagé sur Twitter : "Tu n'as pas envie de 'polémique' mais tu te lances dans un jeu absurde pour provoquer cela. Ca n'a aucun sens."Elle explique avoir refusé la proposition de Cauet pour une raison bien particulière "Si je n'ai pas accepté ta demande, c'est parce que je suis confinée, depuis le début, hors de chez moi, et que je joue le jeu d'un confinement total." Elle n'a donc pas accès à un objet significatif.

Elle assure avoir fait des dons à des associations médicales

Contrairement à ce qu'il avance, l'interprète de "Oui ou non" assure avoir fait des dons : "Par ailleurs de mon côté, j'ai décidé de soutenir ce qui se passe autrement, en agissant en direct auprès d'associations médicales, en faisant des dons pour acheter des respirateurs qui viennent à manquer dans les hôpitaux notamment". Elle s'attaque à l'animateur qui, selon elle, est vexé que "ça ne passe pas le prisme de son émission" : "Peut-être que tu devrais juste rester un peu ouvert au fait que les idées de Cauet ne sont pas les seules bonnes idées et continuer à faire passer du bon temps à tes auditeurs dans un esprit de respect de tous en ces temps mouvementés ?". Voilà qui est dit !