Niska VS Aya Nakamura, le clash qui régale Twitter en plein confinement

Fin 2018, Aya Nakamura invitait Niska en featuring sur "Sucette", extrait de l'album "Nakamura". Depuis, les deux artistes dont l'objet d'une rumeur selon laquelle ils auraient eu une relation. Un an et demi plus tard, les deux supposés se sont déclarés la guerre et se sont clashés sur les réseaux sociaux dans la soirée de ce vendredi 20 mars 2020. A l'origine ? Une vidéo postée par l'interprète de Djadja sur Snapchat, dans laquelle elle évoque la petite taille de ses ex...

Aya Nakamura VS Niska, le clash

Visiblement, le rappeur s'est senti visé puisqu'il a réagi : "Y en a qui parle d'Ex c'est même pas réciproque... Ex coup d'un soir ouais... Ex plan cul... Extraction de la chambre juste après le sExe... elles Exagèrent". Bien décidée à ne pas en rester là, Aya Nakamura a répliqué : "Yen a tu parle vraiment pas d'eux mais pour des centimètres en moins ça manque grave de respect!! Chakal tu t'sent nain .. ils s'agissait de boire de la soupe étant petit".

Aya Nakamura en a profité pour remettre sur le tapis le fait que Niska ne payait pas la pension alimentaire à son ex-femme pour ses deux enfants : "Toi t'as des filles tu parles comme ça ? Mais bon comme tu t'en occupes pas c'est normal". Le clash a alors continué et Niska a traité son son ex de "gars" : "Apaise ton coeur, t'es un gars bien Aya. Gros bisous". Ce qui s'est finalement retourné contre lui : "On est en 2010 là ? Coming out claqué".