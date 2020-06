Grey's Anatomy : Ellen Pompeo et T.R. Knight à une manifestation contre le racisme

Ariana Grande, Will Smith, Taylor Swift... Suite à la mort de George Floyd, tué le 25 mai dernier à Minneapolis lors d'une interpellation policière, de nombreuses stars se sont mobilisées pour dénoncer les violences policières et la discrimination raciale. Si nombreux ont pris la parole sur les réseaux sociaux, certains se sont déplacés dans la rue pour crier leur colère et leur désespoir. Ainsi, on a pu voir John Boyega dans une manifestation à Londres, lors de laquelle l'acteur de Star Wars a livré un discours poignant. C'est à Los Angeles qu'a choisi de manifester Omar Sy, avant de publier un message percutant dans Le Nouvel Obs. Kanye West a lui aussi été aperçu dans une manifestation contre les violences policières à Chicago le jeudi 4 juin 2020, avant d'apporter son soutien financier aux familles de George Floyd, mais aussi d'Ahmaud Arbery et Breonna Taylor.

Ellen Pompeo et T.R. Knight manifestent pour le Black Lives Matter

Ils ne sont pas les seuls : deux stars de Grey's Anatomy ont été aperçu à Los Angeles le 3 juin dernier en train de manifester : Ellen Pompeo (Meredith Grey) et T.R. Knight (George O'Malley). Masque sur le visage, pancarte "Black Lives Matter" à la main, tous deux ont posé un genou à terre, en soutien au mouvement anti-racisme qui embrase les Etats-Unis mais aussi le monde entier depuis plusieurs jours.

Sur Instagram, l'actrice s'est étonnée de voir les policiers armés : "Pourquoi autant d'armes, de munitions ? Il n'y en a pas à la marche des femmes, à celle des fiertés... J'ai déjà été à d'autres manifestations, mais je n'avais jamais vu la police ou la Garde nationale avec des mitrailleuses. Nous sommes à une marche pour la vie des Noirs et on est ici pour dire qu'elles comptent, mais il y a quand même un gros arsenal et de l'hostilité. Les policiers n'étaient pas nécessairement agressifs, mais leur posture l'était. Ils sont sur les toits, dans des voitures et dans des tanks. Je n'avais jamais vu une telle démonstration de force."