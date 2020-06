Omar Sy : "Réveillons-nous", son message fort sur le racisme et les violence policières

Le message fort et engagé d'Omar Sy

Désireux de se faire entendre par tous les moyens, l'acteur d'Intouchables a publié une tribune dans Le Nouvel Obs, tout comme Barack Obama l'a fait dans Médium. Dans celle-ci, il explique son engagement : "J'ai marché pour George Floyd aux Etats-Unis. Le nom de George Floyd en charriait bien d'autres en écho dans ma tête." S'il constate que "la liste est tristement longue", il prend l'exemple d'Adama Traoré, en France : "La mort d'Adama Traoré est aussi injuste et indigne que celle de George Floyd. Je me réjouis qu'on en prenne conscience aujourd'hui, je me réjouis de voir des dizaines de milliers de personnes venues de tous horizons sociaux entourer de leurs forces les proches d'Adama Traoré, ses frères, sa soeur, Assa. D'entendre les soutiens leur venir du monde entier".

Il dénonce "l'injustice, l'inertie de l'institution judiciaire et à l'indifférence des pouvoirs publics" et fait part de son inquiétude pour lui-même, pour ses enfants et les nôtres : "Je mesure 1,92 m, je suis noir, je leur ressemble. Est-ce qu'il peut m'arriver la même chose qu'à eux demain ? Est-ce que cela risque d'arriver demain à mes enfants ? A vos enfants ? Cette peur sans nom, cette peur injustifiée qui enfle dans nos vies, doit disparaître."

"Réveillons-nous... Unissons-nous"

Voulant changer les choses, il appelle à agir : "Réveillons-nous. Tenons bon à notre tour, armons-nous de courage, soyons vigilants, ne laissons plus passer quatre années pour demander des comptes. La mort d'un homme dans le cadre d'un usage disproportionné et abusif de la force doit être réprimée." Pour lui, l'élan "suscité par l'affaire Floyd" est l'occasion parfaite pour ne plus laisser faire : "Qu'importent les menaces ou les pressions qui s'exercent en retour, il ne faut plus jamais se taire. Aucune parole ne doit être isolée quand elle porte un discours de justice. (...) Ayons le courage de dénoncer les violences policières qui sont commises en France. Engageons-nous à y remédier. Ne soyons plus spectateurs d'un système violent, qui enterre les mémoires de ces morts dans l'oubli, qui jette systématiquement leurs noms dans la fosse aux non-lieux." Un message encourageant et fort qu'il conclut par un appel à la mobilisation : "Unissons-nous".