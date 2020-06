Black Lives Matter : John Boyega soutenu par Lucasfilm après son discours fort et engagé

Plus d'une semaine après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc lors d'une interpellation à Minneapolis, les manifestations se multiplient aux Etats-Unis, mais aussi dans le reste du monde. A Londres, une manifestation contre la discrimination raciale et les violences policières avait lieu ce mercredi 3 juin 2020. Parmi les participants, on retrouvait l'acteur John Boyega, star de la dernière trilogie "Star Wars".

Le discours fort et engagé de John Boyega

Très touché par la situation, il a livré un discours fort et engagé : "Faisons savoir aux États-Unis d'Amérique, à nos frères et soeurs noirs que nous sommes avec eux", a-t-il clamé. "Je vous parle avec mon coeur. Je ne sais pas si je vais avoir une carrière après cela mais tant pis. Ce combat est vital." L'acteur britannique a ensuite énuméré les noms des hommes et des femmes afro-américain(e)s tué(e)s par la police au cours des deux dernières décennies. En larmes, il a ajouté : "J'ai besoin que vous compreniez à quel point c'est douloureux. Aujourd'hui, il s'agit de personnes innocentes qui étaient à peine à la moitié de leur vie".