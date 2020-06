Kanye West veut financer les études de la fille de George Floyd et donne 2 millions $ aux familles

Le mouvement Black Lives Matters prend de plus en plus d'ampleur. Depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis, lors d'une interpellation policière, de nombreuses stars du monde entier ont dénoncé les injustices raciales et violences policières. Parmi elles, Taylor Swift, Ariana Grande, Will Smith, John Boyega, qui a livré un discours poignant lors d'une manifestation à Londres, Omar Sy, lui aussi à l'origine d'un message fort, ou encore Barack Obama, qui a rédigé une tribune.

Kanye West vient en aide à la fille de George Floyd

Kanye West a lui aussi été aperçu dans une manifestation contre les violences policières à Chicago ce jeudi 4 juin 2020. Ce n'est pas tout. Pour montrer son soutien aux familles, le mari de Kim Kardashian aurait, selon CNN , mis en place un fonds pour payer les futurs frais d'université de Gianna Floyd, la fille de George Floyd, âgée de 6 ans. Le rappeur, qui est officiellement milliardaire selon Forbes a également annoncé un don de 2 millions de dollars pour couvrir les frais de justice de plusieurs familles pleurant la mort d'un proche tué lors d'une interpellation de police.

Un don de 2 millions de dollars pour aider les familles de victimes

Celle de George Floyd, mais aussi d'Ahmaud Arbery, 25 ans, tué en février dernier, et Breonna Taylor, 26 ans, en mars dernier. Un engagement surprenant pour celui qui a toujours affiché son soutien à Donald Trump. Aurait-il décidé de prendre ses distances ? De son côté, Kim Kardashian a proposé à une manifestante blessée de payer ses frais médicaux et a également donné de l'argent à plusieurs mouvements et associations comme Black Lives Matter, le NAACP Legal Defence Fund, la National Urban League et Color of Change.