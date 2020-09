Moha La Squale accusé de violences et d'agressions sexuelles : Trois femmes portent plainte

Trois mois après son arrestation lors d'un contrôle, Moha La Squale se retrouve de nouveau dans la tournemente : des internautes l'ont accusé de viols, agressions sexuelles et violences. Aujourd'hui, on apprend que trois femmes, entre 23 et 28 ans, ont porté plainte contre le rappeur.

Alors que Moha La Squale rencontre un franc succès depuis deux ans, il enchaîne aujourd'hui les problèmes judiciaires. Déjà, il s'est fait arrêter en juin dernier et a été placé en garde à vue pour "refus d'obtempérer" et "outrage". Aujourd'hui, plusieurs femmes, dont des anciennes petites amies, accusent le rappeur d'agression sexuelle, d'emprise psychologique, de menaces, ou encore de violences conjugales. Trois plaintes déposées contre Moha La Squale L'histoire ne s'arrête pas là puisque selon les infos du Point, trois femmes "se présentant comme victimes de violences et de séquestration ont déposé une plainte lundi soir au commissariat du 9e arrondissement de Paris contre Mohamed Bellahmed", de son vrai nom. Une annonce confirmée par leur avocat Maître Thibault Stumm. Ce dernier a d'ailleurs confié : "Je suis certain que l'enquête permettra de faire la lumière sur les agissements commis au préjudice de mes clientes. Nous espérons que leur souffrance sera entendue." Le média précise ensuite que d'autres victimes pourraient porter plainte dans les prochains jours. "Deux ans d'enfer" Parmi ces femmes qui ont porté plainte se trouvent-ils Luna, l'ex-petite amie de Moha La Squale à qui il a dédié une chanson ? Sûrement. Elle a d'ailleurs livré un témoignage glaçant contre l'artiste : "J'ai passé deux ans avec Moha. Deux ans d'enfer, de violences physiques, psychologiques, de menaces, de cris, de larmes, d'interdictions en tous genres (...) Il m'a écrit Luna alors qu'il passait son temps à me hurler dessus, à me reprocher tout et n'importe quoi, à être super violent avec moi, humiliant."