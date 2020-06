Moha La Squale arrêté et présenté à un juge pour "refus d'obtempérer" et "outrage"

Ce vendredi 19 juin dans l'après-midi, une vidéo montrant Moha La Squale en train de se faire arrêter a circulé sur le web. Certains pensaient à une mise en scène mais l'arrestation était bien réelle. Comme l'a rapporté l'Obs, le rappeur a été arrêté après un contrôle policier : "Les policiers ont constaté sur place qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche suite à un refus d'obtempérer. Au moment de l'interpellation, 'Il a pris la fuite à pied avant d'être rattrapé et interpellé difficilement, avec son amie, qui s'est interposée à son interpellation'" a expliqué une source au site du magazine.

Moha La Squale va être présenté à un juge

Comme le dévoile l'AFP, le rappeur est sorti de garde à vue ce matin mais n'en a pas fini avec la justice : il devrait être présenté à un juge ce samedi 20 juin, précise l'agence. Son avocate, Me Elise Arfi, s'est exprimée ce sujet, expliquant qu'elle et son client attendent "une décision humaine et de bon sens de la part du magistrat devant qui il va être présenté". "J'ai constaté qu'il présentait de nombreuses plaies et blessures qui le rendaient inapte à comparaître en justice" a-t-elle précisé.

L'AFP explique que l'amie qui accompagnait le rappeur et qui a elle aussi été arrêtée puis placée en garde à vue a pu quitter le commissariat. "Elle sera re-convoquée, l'enquête se poursuivant en ce qui la concerne" déclare le Parquet de Paris.

Un rodéo à moto en cause ?

Selon l'AFP qui cite une source proche du dossier, Moha La Squale était recherché suite à un rodéo à moto ayant eu lieu dans le XXème arrondissement de Paris le 21 mai dernier. Le rappeur aurait "refusé d'obtempérer aux demandes de s'arrêter, et manqué de percuter une fillette dans sa fuite" explique cette source.