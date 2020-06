Moha La Squale arrêté par la police dans une vidéo choc : il aurait été placé en garde à vue

Moha La Squale arrêté par trois policiers ?

Ce vendredi 19 juin 2020, Moha La Squale a été arrêté par la police dans le 18ème arrondissement de Paris. Plusieurs personnes ont d'ailleurs filmé la scène, dont la journaliste et militante Sihame Assbague. Dans la vidéo choc postée sur Twitter et d'autres réseaux, on peut voir l'ambassadeur de Lacoste pieds nus et torse nu, plaqué au sol sur le trottoir par trois policiers. Pourtant, il ne perd pas son sens de l'humour. Le rappeur lâche en effet en voyant qu'il est filmé : "Désolé pour dimanche prochain, il n'y aura pas de freestyle".