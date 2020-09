Moha La Squale accusé de viol et séquestration par plusieurs internautes

Moha La Squale enchaîne les polémiques. En mars 2019, le rappeur était accusé de"menaces de mort avec armes" après avoir menacé un couple avec un couteau dans un hôtel de luxe de La Réunion. Pas plus tard qu'en juin dernier, il était arrêté dans le XVIIIème arrondissement de Paris et placé en garde à vue pour "refus d'obtempérer" et "outrage". Depuis le week-end dernier, Mohamed Bellahmed, de son vrai nom, croule sous les accusations.

Moha La Squale accusé d'agression sexuelle, d'emprise psychologique, de menaces...

Plusieurs femmes ont pris la parole sur les réseaux sociaux, l'accusant d'agression sexuelle, d'emprise psychologique, de menaces, ou encore de violences conjugales. Tout a commencé par le témoignage d'une certaine Romy qui a dénoncé les agissements de l'auteur de Bendero : "Vos rappeurs violeurs qui font des sons de love et qui séquestrent des meufs, qui frappent leur go et qui après ooooh ma lunaaaa." Si elle n'a pas été elle-même victime du rappeur, elle a relayé de nombreux témoignages de jeunes filles qui l'auraient été. "On n'avait même pas 15 ans, c'était hyper violent. Quand j'ai vu qu'il devenait famous je me suis dit qu'il avait peut-être changé depuis. Mais au collège/lycée c'était le plus gros Balance ton porc. Il tripotait constamment les meufs sans leur consentement", peut-on lire.

"Deux ans d'enfer, de violences physiques, psychologiques, de menaces"

Luna, l'une de ses anciennes petites amies à qui il a écrit une chanson, confie : "J'ai passé deux ans avec Moha. Deux ans d'enfer, de violences physiques, psychologiques, de menaces, de cris, de larmes, d'interdictions en tous genres (...) Je gérais plein de choses pour lui, les rdv avec les médecins, les marques... c'était jamais assez. Il m'a écrit Luna alors qu'il passait son temps à me hurler dessus, à me reprocher tout et n'importe quoi, à être super violent avec moi, humiliant..." Elle explique pourquoi elle ne l'a pas dénoncé plus tôt : "Quand je m'en suis enfin sortie, je n'ai pas eu la force de dire quoi que ce soit. Je suis allée au commissariat, on m'a dit qu'on allait prendre ma plainte, j'ai attendu 45 minutes sur une chaise, j'ai eu peur, je me suis dégonflée. J'étais seule, il était très soutenu, très suivi, je savais ce qu'on allait dire que j'étais une menteuse, que je voulais de l'argent ou pire, que je l'avais mérité. Une "blanche qui sort avec un arabe de cité" je le voyais venir... J'ai pas eu la force d'affronter tout ça. Il fallait déjà que je me remettre de deux ans de torture mentale, d'humiliations...".

L'influenceuse Angie Maggie raconte : "Je sortais avec Moha. Il m'a séquestrée genre un mois, il a essayé de me tuer". Des témoignages relayés par Lena Simonne, la petite amie actuelle de Roméo Elvis. Des accusations qui ne semblent pas le contrarier plus que ça puisque Moha La Squale a décidé de balancer la date de son nouvel album intitulé L'Apache...