Maeva Ghennam et Booba, un faux couple pour de l'argent ? Elle aurait refusé la proposition du rappeur

Booba aurait proposé à Maeva Ghennam de monter un couple fake en mode "power couple" et elle aurait refusé

Maeva Ghennam et Booba font encore parler d'eux sur les réseaux. Après la rumeur de nuit passée ensemble à Dubaï, que Maeva et Booba avaient démentie ("Elle a un très bon coeur et elle est très gentille" mais "je n'ai pas passé la nuit avec elle" avait expliqué le rappeur), nouveau rebondissement ! B2O aurait proposé de l'argent, 50 000 euros tout de même, à la candidate des Marseillais au Mexique pour faire croire à une romance. Le duc de Boulogne aurait donc été prêt à monter un faux couple avec Maeva, mais elle aurait dit non.

C'est le blogueur @vaarruecos qui a balancé dans sa story Instagram que le rappeur aurait fait la demande via Akram, l'assistant et BFF de Maeva Ghennam : "Booba qui a proposé à Akram mais Akram trouvait que ce n'était pas assez 50 000 euros pour un Power Couple avec Maeva. Dans tous les cas, Maeva n'était pas d'accord (...) Booba voulait faire un faux couple avec Maeva et faire des placements de produits à 50k ! En gros comme ça allait faire du buzz, il aurait pu faire des placements de couple avec Maeva. Et ça aurait fait du bruit forcément s'ils étaient couple ! Sauf que Maeva n'a pas accepté".