Maeva Ghennam unfollow Akram... à cause d'une trahison et de son couple avec Greg Yega ?

Une rupture amicale aussi due à sa relation avec Greg Yega ?

Skyress TV a aussi indiqué que désormais éloignée d'Akram, Maeva Ghennam et Greg Yega qui seraient en couple (pour rappel ils se sont remis en couple sur le tournage des Marseillais au Mexique), pourraient enfin être OKLM. "Maeva et Akram se sont unfollow, maintenant le couple Greg et Maeva peut enfin vivre en paix" a ainsi écrit le blogueur dans la story Instagram, "C'est Maeva qui a bloqué Akram".

Et selon plusieurs internautes, si Maeva et Greg sont bel et bien en couple (ils ont tourné un épisode de Dressing VIP by Maeva pour 6play et se sont montrés très proches et complices), leur romance aurait aussi joué sur la rupture amicale entre Akram et Maeva.