Les Marseillais au Mexique : combien les candidats sont-ils payés ? Maeva Ghennam donne un indice (et c'est énorme)

A la télévision, la question des salaires fait souvent grincer des dents, notamment quand il s'agit de candidats de télé-réalité. Si la quasi-totalité d'entre eux gagne beaucoup d'argent grâce aux placements de produits, leur participation à divers tournages leur permet aussi de s'en mettre plein les poches. Car oui, ils sont bien payés pour draguer et se gueuler dessus devant les caméras. Et pas au SMIC !

Maeva confirme le salaire dingue des Marseillais

Dans une interview donnée à Télé 2 Semaines, Maeva Ghennam est revenue sur l'aventure des Marseillais au Mexique où elle a fait face à une fausse fan qui est allée très loin avec un vaudou (presque) plus vrai que nature. Mais la candidate de télé-réalité qui a décidé de mettre un stop à la chirurgie a aussi été interrogée sur son salaire pour l'émission phare de W9. Une question sur laquelle la star ne s'est pas confiée en détails. Mais elle a quand même confirmé une (grosse fourchette) de salaire.

En 2019, Florence Fayard, productrice de l'émission, indiquait à Gala que les Marseillais touchaient chacun entre 7000 et 13 000 euros par saison, avec en plus une prime pour les plus anciens. "Je n'aime pas parler d'argent, donc je préfère ne pas répondre précisément mais oui, c'est autour de ce que Florence Fayard a déclaré, effectivement" a expliqué Maeva Ghennam. Pas mal pour un tournage qui dure en moyenne un mois. On ne dirait pas non à entre 230 et 430 euros par jour de "travail" !

Et en plus, ce salaire n'est pas la seule source de revenus des stars de télé-réalité. Selon des rumeurs, Maeva Ghennam pourrait gagner jusqu'à 150 000 euros par mois et demanderait la (modique) somme de 6000 euros pour un post sponsorisé, selon Public.