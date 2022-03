Les Marseillais au Mexique : Maeva Ghennam face à la sorcellerie d'Ileana, une séquence complètement fake ?

Les Marseillais n'étaient pas au bout de leurs surprises pour le tournage des Marseillais au Mexique. On était prévenus, la prod a recruté plusieurs acteurs pour mettre en place un grand piège dans les premiers épisodes et ils n'ont pas fait semblant ! L'une d'eux, Ileana, a fait croire qu'elle était une fan absolue de Maeva Ghennam et, comme on avait pu le voir dans le pré-générique, a simulé du vaudou contre la bombe. Une séquence qui, après coup, a fait marrer Maeva comme elle l'a expliqué par la suite sur les réseaux. Mais sur le moment, ce n'était pas la même histoire.

Maeva et les candidats flippés face à la sorcellerie d'Ileana

Comme vous pouvez le voir (ou le revoir) dans notre diaporama, c'est lors d'une soirée qu'Ileana s'est isolée dans une chambre, a allumé des bougies, sorti des photos de Maeva et fait péter son plus grand jeu d'actrice. Benjamin Samat qui, comme de par hasard, a été la chercher à ce moment-là, a découvert le vaudou et a tout de suite prévenu les candidats. Et là, c'est le drame puisque Maeva court partout et que les autres sont complètement en PLS. Paga va même jusqu'à jeter du sel sur Maeva pour éloigner les mauvais esprits. Oui, vous avez bien lu ! Bref, les Marseillais semblent y croire à fond après l'affaire Carla Moreau.

Le web divisé par cette séquence

Une séquence enfin diffusée donc qui a divisé les internautes. Si certains se sont bien marrés de la réaction de Maeva (mais aussi de celle des autres candidats comme par exemple de Paga), d'autres ont dénoncé une séquence fake et gênante. D'autant plus qu'il s'est murmuré que Julien Tanti était au courant du grand piège tendu par la production.