Maeva Ghennam (Les Marseillais) piégée par la prod avec une fausse histoire de sorcellerie, elle réagit

En 2021, Carla Moreau a réussi l'exploit de se mettre la moitié du monde de la télé-réalité à dos. En cause ? L'improbable affaire de sorcellerie. En effet, à la suite de la diffusion d'enregistrements audio, il a été révélé que la femme de Kevin Guedj avait payé les services d'une voyante afin de souhaiter du mal à ses partenaires dans le monde de la télévision, mais également à leurs familles, pour bénéficier de plus de succès.

L'histoire de la sorcellerie moquée dans Les Marseillais

Des révélations qui avaient choqué les fans à l'époque et qui, sans surprise, avaient mis fin à de nombreuses amitiés. Et parmi les plus importantes, il est difficile de ne pas citer celle entre Carla et Maeva Ghennam. Inséparables par le passé, les deux femmes ne se calculent plus aujourd'hui et font chacune leur vie de leur côté. Preuve d'un véritable traumatisme vécu par cette dernière.

Or, là où Maeva, après plusieurs mois de souffrance, semblait avoir enfin tourné la page de cette trahison, la production de l'émission Les Marseillais a étonnamment décidé de remettre cette affaire en avant d'une étonnante façon. Oui, à l'occasion du tournage de l'édition au Mexique - dont la diffusion débutera le 21 février 2022 sur W9, les producteurs ont choisi de se moquer indirectement de Carla à travers un piège inattendu.

Un piège sous forme de thérapie pour Maeva

Comme on a déjà pu le découvrir sur les premières images dévoilées par la chaîne, une nouvelle candidate du programme - qui est en réalité une actrice, a été chargée par la production de se faire passer pour la plus grande fan de Maeva et de faussement utiliser une poupée vaudou afin de la contrôler. Un plan machiavélique imaginé pour ironiser sur cette histoire de sorcellerie qui a ébranlé l'équipe des Marseillais l'an passé, mais qui n'a pas du tout fait plaisir à Carla Moreau. Blasée d'être toujours ramenée à ça et saoulée de se voir ridiculisée de la sorte, la jeune femme a tout simplement décidé d'unfollower Bengiaz sur les réseaux sociaux, à savoir le producteur de l'émission.

Et concernant Maeva Ghennam, première victime de la sorcellerie de Carla et de ce piège ? Qu'a-t-elle pensé de cette blague ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle l'a adoré. Et pour cause, si elle n'a pas caché durant une interview avoir été effrayée au moment du tournage, "Elle m'a fait peur. (...) Je n'en dormais plus. (...) Elle a très bien joué. (...) Elle a été très forte, j'y ai cru", elle a également laissé entendre que ce prank avait finalement été thérapeutique pour elle.

"Ca nous a tous affectés l'histoire de la sorcellerie. Je parle pour les Marseillais et même pour la production. Donc [ce piège] a été le point final de ce qu'il s'est passé, maintenant je laisse le passé derrière nous, a-t-elle tout simplement expliqué. C'était un beau point final. Maintenant on laisse ça derrière nous et on va de l'avant".

Des propos approuvés par Paga, également présent, qui a de son côté dévoilé que cette farce était une façon de rappeler qu'il était temps de passer à autre chose, "La sorcellerie à la fin c'était le point final pour dire : 'C'est bon, là on est allé trop loin, c'était n'importe quoi'."