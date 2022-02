Carla Moreau trompée par Kevin Guedj après leur mariage ? Elle répond cash à la rumeur

"Il ne faut pas croire tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses fausses à notre sujet. On n'y prête même pas attention... Je peux rassurer, je pense que vous seriez vite au courant si ça n'allait pas avec Kévin et si Kévin me trompait. Pour le coup tout va très bien, mais c'est vrai qu'on ne prend pas du temps pour répondre parce que cela ne nous intéresse pas. Là j'ai fait un questions / réponses je vous le dis, mais de base je n'en aurais même pas parlé parce que ça ne m'intéresse pas du tout !" explique l'ancienne meilleure amie de Maeva Ghennam, qui l'a d'ailleurs félicitée pour son mariage malgré leurs désaccords.

Tout va donc finalement pour le mieux chez les Guedj, qui devraient partir prochainement en voyage de noces... Et ils vont bien emmener leur petite Ruby dans leurs bagages ! "Je ne me vois pas être à l'autre bout du monde et la laisser seule en France" explique Carla Moreau.