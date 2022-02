Ileana (Les Marseillais au Mexique) sur son piège à Maeva Ghennam sur l'affaire de sorcellerie : "J'avais très peur"

Avec Les Marseillais au Mexique, l'émission culte de W9 fête ses 10 ans. Et quoi de mieux pour cet anniversaire que quelques surprises ? Les candidats ont en tout cas été servis ! Et alors que les fans attendent de découvrir le rapprochement de Maeva Ghennam et Greg Yega, cette dernière va aussi vivre un moment WTF avec Ileana. Dans l'émission, cette étudiante de 23 ans a dû faire croire qu'elle était une fan absolue de Maeva. Elle s'est donc rapprochée d'elle et pas seulement.

Ileana revient sur la poupée vaudou (et elle a eu peur)

Dans le pré-générique des Marseillais, on peut découvrir une séquence qui s'annonce d'anthologie dans laquelle Ileana utilise un poupée vaudou, un clin d'oeil pas du tout subtil à l'affaire de sorcellerie qui a précipité la fin de l'amitié entre Carla Moreau et Maeva. Une séquence pas encore diffusée sur W9 mais à laquelle Maeva a déjà réagi. Et spoiler, elle n'en veut pas à Ileana.

La jeune comédienne, elle, n'a pas forcément bien vécu ce moment. Comme elle le confie en interview à Télé Loisirs, elle était très stressée lorsqu'elle a dû se lancer. "On m'avait prévenue que cette scène allait péter plus que les autres. J'en tremblais d'ailleurs. J'avais très peur qu'on m'envoie quelque chose dans la tête" a-t-elle expliqué en riant. Bien qu'elle ne soit pas compliquée à jouer, Ileana confie qu'elle "appréhendait les réactions" des candidats.

"Maeva est adorable"

En tout cas, Ileana confie avoir été très bien accueillie par Maeva. "Elle est adorable. Elle nous met directement à l'aise. En plus, dès ma descente du van, je fais ma première action de fan. Elle m'a tout de suite dit une phrase sympathique qui m'a mise à l'aise. Elle était très gentille et souriante." explique-t-elle. Bon, après un moment, Maeva ne va quand même plus trop rire, précise la fausse candidate. On a hâte de voir ça !