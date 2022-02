Les Marseillais au Mexique : Julien Tanti au courant du grand piège dès le début ? Une info tombe

Cette année, Julien Tanti, Greg Yega, Maëva Ghennam, Paga, Benjamin Samat et les autres vivent des instants riches en émotions dans Les Marseillais au Mexique ! Les fratés sont tombés dans un grand piège organisé par la production. Si ils ont accueilli plusieurs nouveaux candidats comme Cynthia et son tempérament de feu et la jolie brune Charlotte, ils ont également vu Iléana, Esteban et Anthony débarquer dans la villa. Ils sont en réalité des comédiens engagés pour leur faire vivre un enfer.

Iléana joue une fan très inquiétante de Maëva Ghennam, Esteban se fait passer pour un ex de Giuseppa, petite amie de Paga, venu pour la reconquérir et Anthony veut rendre fous les candidats en faisant croire à tout le monde qu'il est venu prendre la place de chef de Julien Tanti. Enfin, la bookeuse Alejandra est elle aussi comédienne et drague ouvertement Benji, qui s'est récemment marié avec Maddy Burciaga.

Julien Tanti au courant du piège