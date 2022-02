Les Marseillais au Mexique : Charlotte, la nouvelle candidate à la recherche du grand amour

La jeune femme aux origines italiennes et anglaises mène une vie à mille à l'heure ! "Je fais des études à Rome, en Italie. Je travaille à Paris. Je fais de la danse, je fais du mannequinat, je fais du pilate... Bref, j'ai besoin de faire plein de choses... C'est ça qui me rend heureuse" explique-t-elle dans son portrait. Charlotte avoue aussi avoir un caractère bien trempé : "Quand je ressens quelque chose, ça se voit sur ma tête direct. Je peux faire des colères dingues si je suis énervée et avoir des fous rires à en pleurer. Quand j'aime, j'aime trop. Quand je déteste, je déteste trop" prévient-elle. Sur son compte Instagram, on découvre aussi qu'elle est très amie avec Jessica Aidi, ancienne bookeuse des Marseillais à Dubaï et femme du footballeur Marco Verratti.

Côté coeur, Charlotte annonce être célibataire et déclare qu'elle n'arrive, pour le moment, pas à trouver chaussure à son pied. "Je suis célibataire depuis un an. Il y a plein de garçons qui me tournent autour, mais il n'y a personne qui arrive à me faire vibrer. Je cherche le grand amour moi ! Celui qui me prend le coeur, le ventre... Tout ! Moi, je ne fais pas les choses à moitié. Je suis très passionnelle"... Les garçons sont prévenus ! Et connaissant les fratés, ils ne devraient pas avoir peur de relever le défi...