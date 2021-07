Marco Verratti et Jessica Aidi mariés : Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic invités à la cérémonie !

Marco Verratti marié à Jessica Aidi !

Après deux ans de love story, Marco Verratti et Jessica Aidi ont enfin passé un cap dans leur relation : ils se sont mariés ! C'est le 15 juillet 2021 que leur union a eu lieu, à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Si vous vous attendiez à un énorme mariage de stars, en mode strass et paillettes, c'est raté car les amoureux ont plutôt choisi la sobriété. Jessica Aidi s'est d'ailleurs mariée dans un sublime tailleur blanc à dentelle (et non dans une robe blanche classique) tandis que le joueur du PSG était habillé d'un smoking noir accessoirisé d'un noeud papillon.

Pour l'occasion, le couple a quand même réuni ses proches, dont leurs familles et Tommaso et Andrea, les deux fils de Marco Verratti qu'il a eu avec son ex Laura Zazzara. Parmi les invités se trouvaient aussi Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic, qui n'ont pas manqué de partager l'heureux événement sur les réseaux sociaux.