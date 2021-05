Marco Verratti et Leandro Paredes insultés par l'arbitre du match PSG-Manchester City ?

Le PSG éliminé de la Ligue des Champions

Après avoir atteint la finale de l'édition 2020, le PSG s'est cette fois-ci arrêté au stade des demi-finales de la Ligue des Champions 2021. Ce mardi 4 mai, le club emmené par Neymar et Mbappé (resté sur le banc pour cause de blessure) a en effet été éliminé par Manchester City au terme d'une double-confrontation à sens unique (victoire 4-1 des Citizens sur l'ensemble des deux matchs).

Une élimination décevante pour les joueurs qui avaient jusque-là réussi un beau parcours (vainqueurs contre le Barça en 1/8ème et contre le Bayern en 1/4), qui n'ont cependant pas toujours eu un comportement digne de professionnels sur le terrain. Ainsi, après l'expulsion de Idrissa Gueye au match aller, c'est Angel Di Maria qui a reçu un carton rouge hier soir à la suite d'un vilain geste sur Fernandinho.

Et l'addition aurait même pu être encore plus salée suite au tacle par derrière de Presnel Kimpembe sur Gabriel Jesus, au ballon envoyé à la figure de Foden par Leandro Paredes ou encore des nombreux gestes d'énervement commis par Neymar ou Verratti.

Verratti insulté par l'arbitre du match ?

Pourtant, plutôt que de se remettre en cause et de prendre du recul sur leur performance, les joueurs de Paris ont préféré s'attaquer... à l'arbitrage. Au micro de RMC Sport, Marco Verratti a surpris tout le monde en assurant avoir été insulté par Björn Kuipers, l'arbitre central, durant le match, "Il m'a dit "fuck you" deux fois. Si je dis fuck you, je prends dix matchs. C'est sûr que je parle beaucoup avec l'arbitre, mais je ne dis jamais fuck you".

Des accusations graves ("Fuck You" se traduisant par "Allez vous faire foutre"), qui pourraient toutefois être à nuancer. Selon Ander Herrera, c'est une autre variante de l'insulte qui aurait pu être utilisée sur le terrain, "On parle de respect avec les arbitres, mais l'arbitre a dit "fuck off" à Leandro Paredes. Si on dit ça, on a une suspension de trois ou quatre matchs".

Or, "Fuck Off", bien que familier, pourrait plutôt se traduire par un simple "Dégagez", ce qui serait nettement plus compréhensible au regard des nombreux attroupements véhéments autour de l'arbitre à chaque coup de sifflet.