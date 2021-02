Kylian Mbappé humilie Gerard Piqué pendant le match Barça-PSG : le best-of des memes

Avec son triplé lors du match Barça-PSG, Kylian Mbappé est entré un peu plus dans la mémoire du club en devant le 3e meilleur buteur de l'histoire avec 111 buts, derrière Zlatan Ibrahimovic (156 buts) et Edinson Cavani (200 buts). Reste à savoir si le joueur va poursuivre l'aventure avec son club et donc tenter de monter dans le classement ou bien s'il partira bientôt vers de nouveaux horizons...