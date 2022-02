Julien Tanti et Manon Marsault : départ des Marseillais imminent... pour Mamans & Célèbres ?

C'est chaud sur W9. Face aux audiences faibles, la chaîne a décidé de déprogrammer Les Princes de l'amour de son antenne. Une décision un peu inquiétante alors que Les Marseillais au Mexique arrive à partir du 21 février prochain. Selon les rumeurs, Julien Tanti aurait semé le doute sur la fin prochaine du programme culte. Mais les Tanti seraient déjà prêts à rebondir à la télé.

Ciao Les Marseillais, bonjour Mamans et Célèbres pour Julien et Manon ?

Et si la famille Tanti faisait ses adieux aux Marseillais... pour rejoindre Mamans & Célèbres. Impossible ? Pas forcément ! Selon Mayamo TV, Julien et Manon seraient prêts à sauter le pas. Même s'il précise avoir "encore besoin de vérifications" à ce sujet, l'influenceur laisse entendre que les parents de Tiago et Angelina auraient signé pour participer à l'émission du groupe TF1 dans laquelle on retrouve déjà Kelly Helard, Jesta ou encore Hillary.