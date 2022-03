Maeva Ghennam et Greg Yega en couple ? "Baby", ils s'affichent ultra proches sur les réseaux

Maeva Ghennam et Greg Yega re-re-re-re en couple ? Ils se montrent ultra proches

Dans les épisodes des Marseillais au Mexique actuellement diffusés sur W9, Maeva Ghennam et Greg Yega sont amis. Greg a tenté le coup avec Cynthia, puis avec Ambre, alors que de son côté Maeva s'est mise en couple avec Dylan. Une nouvelle romance qui devrait vénère Greg... Mais on sait déjà que finalement, Maeva et Greg se sont remis en couple sur le tournage (encore). Ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils sont toujours en couple (c'est pire qu'un casse-tête chinois). Mais vu leurs récents posts sur les réseaux, il semblerait qu'ils soient en couple.

Maeva Ghennam et Greg Yega ont tourné ensemble pour l'émission Dressing VIP by Maeva sur 6play. Et du coup, ils se sont affichés ultra proches sur les réseaux. Ils ont partagé des vidéos où ils chantent tous les deux des titres de Greg ensemble, collés serrés l'un contre l'autre. Bebew et sa supposée chérie ont l'air de kiffer...