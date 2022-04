Maeva Ghennam virée de Dubaï et bientôt expulsée ? Elle répond aux rumeurs

Les influenceurs français vont-ils bientôt devoir quitter Dubaï ? Depuis quelques semaines, des rumeurs disent que les Emirats Arabes Unis auraient décidé de faire le tri chez leurs résidents et voudraient virer de nombreuses stars de la télé, à cause de l'image pas reluisante qu'ils renvoient. Parmi les noms cités ? Celui de Maeva Ghennam. La star des Marseillais au Mexique serait sur le point d'être expulsée si on en croit des blogueurs. Info ou intox ? Elle répond sans détour.

Des influenceurs bientôt virés de Dubaï selon Shayara TV

Selon SkyressTV, tous ne seraient pas concernés. Le compte Instagram précise que ceux qui restent calmes comme Jessica et Thibault ou Benjamin Samat et Maddy sont "moins concernés". "Il faut savoir que beaucoup de candidats ont eu des rendez-vous privés par rapport au fait qu'ils détruisent l'image de Dubaï" précise-t-il.