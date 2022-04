Maeva Ghennam vs Milla Jasmine : combat de boxe à venir ? "Viens on règle nos comptes sur un ring"

Ce mercredi 6 avril 2022 était organisé le fameux combat de boxe entre Benjamin Samat et Dylan Thiry au Palais des Sports de Marseille. Un événement organisé pour la bonne cause (les revenus seront utilisés pour financer un voyage humanitaire en Palestine) et qui était très attendu par tout le petit monde de la télé-réalité, dont Maeva Ghennam. Comme on a pu le découvrir sur Instagram, la candidate des Marseillais au Mexique était la première à s'enthousiasmer devant cet affrontement unique.

Maeva Ghennam veut se battre contre Milla Jasmine

Et visiblement, ce face-à-face aussi improbable que génial l'a tellement fait kiffer qu'elle est désormais prête à vivre une telle aventure à son tour. Après avoir rappelé sur ses réseaux sociaux qu'elle avait failli devancer son pote Benji, "L'année dernière, on m'avait proposé de faire le même genre de combat face à Manon, parce que Manon et moi ne se parlait plus et finalement ça ne s'est pas fait parce qu'on se reparle", Maeva Ghennam s'est montrée motivée à l'idée de pouvoir ENFIN monter sur le ring afin d'y affronter sa nouvelle ennemie. De qui s'agit-il ? De Milla Jasmine, évidemment.

En guerre avec elle depuis le tournage de l'émission Les Marseillais vs le Reste du Monde 6, la copine/ex de Greg Yega (c'est compliqué, on n'arrive plus à suivre) estime que ce serait la meilleure des solutions pour donner un sens à leur dispute, "J'aimerais trop combattre face à Milla. Milla et moi, on n'est plus amies et franchement, j'en ai déjà parlé à Magali [Berdah, leur agent, ndlr] et si elle est chaude, la vie de ma mère que je le fais".

